Жители столицы выберут имя дельфиненку из "Москвариума" на ВДНХ

Москвичи назовут детеныша черноморской афалины, который в сентябре родился в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Голосование стартовало на сайте проекта "Активный гражданин". Участникам опроса предлагают выбрать один из нескольких вариантов имени: Скай, Флиппи, Сильвер, Каспер и Мотя.

Отмечается, что дельфиненок хорошо себя чувствует и большую часть времени проводит рядом с мамой, но уже начинает проявлять самостоятельность.

Как заметили специалисты "Москвариума", по характеру он спокойный, с интересом и без лишней суеты исследует окружающий мир.

Посетители "Москвариума" могут увидеть детеныша афалины через смотровое окно в общем бассейне.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тысячи особей.

Ранее юные москвичи выбрали имя для детеныша альпаки с фермы на ВДНХ. Животное назвали Ночкой из-за шерсти темного цвета.

