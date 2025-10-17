17 октября, 12:01Город
Жители столицы выберут имя дельфиненку из "Москвариума" на ВДНХ
Голосование стартовало на сайте проекта "Активный гражданин". Участникам опроса предлагают выбрать один из нескольких вариантов имени: Скай, Флиппи, Сильвер, Каспер и Мотя.
Отмечается, что дельфиненок хорошо себя чувствует и большую часть времени проводит рядом с мамой, но уже начинает проявлять самостоятельность.
Как заметили специалисты "Москвариума", по характеру он спокойный, с интересом и без лишней суеты исследует окружающий мир.
Посетители "Москвариума" могут увидеть детеныша афалины через смотровое окно в общем бассейне.
Черноморские афалины занесены в Красную книгу. Современная популяция этих млекопитающих в Черном море оценивается в 43 тысячи особей.
Ранее юные москвичи выбрали имя для детеныша альпаки с фермы на ВДНХ. Животное назвали Ночкой из-за шерсти темного цвета.
