Юные москвичи выбрали имя для детеныша альпаки с фермы на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Маленькая альпака, родившаяся в августе на "Городской ферме" ВДНХ, получила имя Ночка по итогам голосования "Активный гражданин – детям". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Юные москвичи решили назвать альпаку Ночкой: сейчас ее шерстка имеет черный окрас, однако, когда детеныш подрастет, цвет может измениться. Это имя набрало 42 процента голосов", – говорится в публикации.

Опрос, организованный совместно с комитетом по туризму Москвы, предлагал шесть вариантов имен. Альтернативные версии – Лада и Коричка – собрали 24 и 13% голосов соответственно. Имя Бардо понравилось 10% ребят, Инти – 8%, а Сумак – 3%.

Сейчас детеныш весит более 10 килограммов и находится на молочном вскармливании. Посетители могут увидеть альпаку в вольере на территории "Городской фермы" в утренние часы, когда она выходит на прогулку вместе с мамой Досей.

Ранее три капибары, которые обитают в "Москвариуме" на ВДНХ, получили клички Персик, Искра и Карамелька. Клички для двух самок и самца выбирали москвичи в возрасте от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям".