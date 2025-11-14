Экспозиция с малайскими медвежатами в Московском зоопарке будет работать дольше

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Время работы экспозиции с малайскими медвежатами в Московском зоопарке увеличили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

Теперь посетители смогут наблюдать за Машей, Звездочкой и Лучиком с 12:00 до 16:45. Такое решение в зоопарке приняли в связи с тем, что животные подросли и теперь могут безопасно взаимодействовать как друг с другом, так и с посетителями.

Отмечается, что днем можно увидеть, как медвежата играют, отдыхают и познают окружающий мир. В середине дня животных кормят, для этого сотрудники зоопарка разделяют их, чтобы они не конкурировали за еду.

"А после, когда Маша, Лучик и Звездочка воссоединяются, они могут доедать друг за другом оставшиеся продукты, так как у каждого свои вкусовые предпочтения", – отметили в пресс-службе.

Сейчас в рацион медвежат добавили сырые овощи – цветную капусту, листья салата, брокколи, морковь и тыкву. Также они едят фрукты – апельсины, яблоки, бананы, груши, инжир. Кроме того, в небольшом количестве им дают и белковую пищу, например мясо курицы и кисломолочные продукты.

Чтобы у животных развивались естественные навыки, специалисты зоопарка наносят мед на некоторые элементы вольера, приносят им личинок и сухофрукты. Таким образом медвежата могут заняться поиском еды.

