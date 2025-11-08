Египетские шипохвосты поселились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Самец и самка египетских шипохвостов поселились в Московском зоопарке. Точный их возраст неизвестен, ящериц разместили в служебном помещении террариума, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Египетские шипохвосты редко содержатся в неволе. Для их комфортного пребывания необходимо обеспечить террариум определенного размера, поскольку эти рептилии крупные и подвижные. Кроме того, им нужен ультрафиолет, сухой воздух, температура 25–30 градусов и точка прогрева с температурой 40–50 градусов.

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, в служебных помещениях террариума живут животные, которые нуждаются в особом уходе. Там за ними наблюдают герпетологи.

После переезда шипохвосты сначала настороженно относились к сотрудникам, однако потом к ним привыкли.

В длину такие ящерицы могут достигать 75 сантиметров, а весить – до 1,5–2 килограммов. Они обитают в пустынных и полупустынных регионах Африки.

В дикой природе рептилии роют норы, а в случае опасности прячутся между камней и выставляют свой хвост с шипами, чтобы отбиваться от хищников.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет 4 детеныша медноголового щитомордника, которого также называют мокасиновой змеей. В раннем возрасте основу их рациона составляют лягушки. Затем они постепенно переходят на мелких млекопитающих.