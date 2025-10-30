30 октября, 17:25Город
Птенец лебедей с Патриарших прудов улетел из реабилитационного центра
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Первый из птенцов лебедей, живущих на Патриарших прудах, улетел на свободу. Об этом в беседе с ТАСС сообщила создатель реабилитационного центра "Крылья мира" Наталия Исачкина.
"Один улетел, пятеро еще здесь, их перелет только впереди", – рассказала она.
По ее прогнозам, оставшиеся птицы могут покинуть реабилитационный центр зимой. Исачкина предположила, что до конца января-февраля они все улетят.
"Сейчас они уже стали "разлетываться" – готовить крылья к перелету", – пояснила она.
Ранее стало известно о появлении потомства у пары лебедей с Патриарших прудов. Птичья семья удобно обустроилась в центре Москвы. Как отметил начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков, появление потомства – признак того, что лебедь хорошо себя чувствует в окружающей среде. За семьей пернатых наблюдали специалисты столичного зоосада.