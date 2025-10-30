Птенец лебедей с Патриарших прудов улетел из реабилитационного центра

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Первый из птенцов лебедей, живущих на Патриарших прудах, улетел на свободу. Об этом в беседе с ТАСС сообщила создатель реабилитационного центра "Крылья мира" Наталия Исачкина.

"Один улетел, пятеро еще здесь, их перелет только впереди", – рассказала она.

По ее прогнозам, оставшиеся птицы могут покинуть реабилитационный центр зимой. Исачкина предположила, что до конца января-февраля они все улетят.

"Сейчас они уже стали "разлетываться" – готовить крылья к перелету", – пояснила она.

Ранее стало известно о появлении потомства у пары лебедей с Патриарших прудов. Птичья семья удобно обустроилась в центре Москвы. Как отметил начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков, появление потомства – признак того, что лебедь хорошо себя чувствует в окружающей среде. За семьей пернатых наблюдали специалисты столичного зоосада.

