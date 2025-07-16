Лебедь с Патриарших прудов вернулся домой после осмотра ветеринаров

Фото: телеграм-канал "Патриаршие"

Лебедь с Патриарших прудов вернулся обратно в водоем после осмотра специалистов ветеринарного отдела Московского зоопарка, сообщила пресс-служба зоосада.

Ранее горожане обратили внимание на странное поведение птицы, поэтому вызвали специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Выяснилось, что все лебеди-шипуны находились в хорошем состоянии, помощь не требовалась ни одному из них.

"По визуальным признакам вода в водоеме естественного цвета, без посторонних примесей и запахов. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено", – рассказали в ведомстве.

Тем не менее для более тщательной проверки департамент обратился к специалистам зоопарка. Лебедя забрали утром 16 июля и провели осмотр. Никаких угроз жизни и здоровью животного не было выявлено. После этого лебедя решили вернуть в привычную среду обитания.

Семья лебедей с пятью птенцами привыкла к людям и хорошо чувствует себя, живя на Патриарших прудах. Как указывал начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков, очевидным признаком комфортного нахождения птиц в этом месте можно считать сам факт того, что они успешно вывели потомство.