03 июня, 17:56Общество
В Минэкологии Подмосковья объяснили участившиеся конфликты ворон и сов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участившиеся в Подмосковье конфликты между воронами и совами являются естественными в дикой природе и не угрожают популяции последних. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
В ведомстве объяснили, что совы часто обитают на городских и пригородных участках, где они могут охотиться на грызунов. Однако вороны воспринимают этих хищных птиц как конкурентов, поэтому пытаются прогнать со своей территории.
По данным Минэкологии Подмосковья, такие столкновения не приводят к серьезным последствиям. Глава ведомства Виталий Мосин уточнил, что совы являются сильными и опытными хищниками, которые могут постоять за себя и при необходимости улететь с территории ворон, отдав предпочтение более безопасным местам.
Также в министерстве заявили, что иногда вороны могут проявлять агрессию для защиты потомства.
В Подмосковье, как уточнили в ведомстве, чаще всего обитают ушастые совы, а также филины, сплюшки, домовые сычи, длиннохвостые и бородатые неясыти, ястребиные совы. Последние шесть видов занесены в Красную книгу региона. Серые вороны, в отличие от них, не нуждаются в специальной охране.
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