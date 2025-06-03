В Минэкологии Подмосковья объяснили участившиеся конфликты ворон и сов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участившиеся в Подмосковье конфликты между воронами и совами являются естественными в дикой природе и не угрожают популяции последних. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

В ведомстве объяснили, что совы часто обитают на городских и пригородных участках, где они могут охотиться на грызунов. Однако вороны воспринимают этих хищных птиц как конкурентов, поэтому пытаются прогнать со своей территории.

По данным Минэкологии Подмосковья, такие столкновения не приводят к серьезным последствиям. Глава ведомства Виталий Мосин уточнил, что совы являются сильными и опытными хищниками, которые могут постоять за себя и при необходимости улететь с территории ворон, отдав предпочтение более безопасным местам.

Также в министерстве заявили, что иногда вороны могут проявлять агрессию для защиты потомства.

В Подмосковье, как уточнили в ведомстве, чаще всего обитают ушастые совы, а также филины, сплюшки, домовые сычи, длиннохвостые и бородатые неясыти, ястребиные совы. Последние шесть видов занесены в Красную книгу региона. Серые вороны, в отличие от них, не нуждаются в специальной охране.

Ранее во Владивостоке возле общежития Дальневосточного федерального университета подрались кот и лиса. В СМИ уточняли, что хищницу уже неоднократно замечали на территории, она вела себя спокойно при встречах с людьми. Однако с котом у нее произошел конфликт, во время которого лисица старалась убежать.

