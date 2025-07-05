Семь птенцов лебедей-шипунов появились в двух парках столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичных парках у лебедей-шипунов появилось потомство. Двое детенышей появились на свет в Лианозовском парке, пятеро – в ландшафтном парке "Митино", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При этом в парке "Митино" потомство принесли лебеди Константин и Елена, названные в честь храма Святых Равноапостольных Константина и Елены. Лебединое семейство здесь насчитывает 18 взрослых особей. Птицы живут в акватории Пенягинского пруда.

В свою очередь, в Лианозовском парке потомство принесли лебеди Ромео и Джульетта. Родители следят за безопасностью птенцов, а специалисты парка разработали для них специальный рацион.

Лебедей-шипунов кормят клевером, люцерной, одуванчиками и подорожником. Кроме того, они предпочитают овес, пшеницу и ячмень. Полезна для них также кукуруза.

Каждую зиму птиц временно перемещают в теплые вольеры, а с приходом весны выпускают. Посетителей просят не кормить лебедей и быть внимательными при выгуле питомцев.

В середине июня также стало известно о появлении потомства у пары лебедей на Патриарших прудах. Желающим посмотреть на птенцов рекомендовали делать это с осторожностью, поскольку взрослые птицы очень активно защищают потомство и могут травмировать даже взрослого человека.

