Биологи рассказали об адаптации детенышей зверей и птиц в природе

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Одно из ключевых направлений работы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды – это забота о зверях и птицах, которые попали в сложную ситуацию. Эксперты рассказали, почему одни животные уже при рождении готовы к самостоятельной жизни, а другим на протяжении долгого времени требуется помощь родителей, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам специалистов, мелкие млекопитающие, такие как орешниковые сони и белки, рождаются слаборазвитыми. Детеныши несколько недель проводят в укрытиях, где мать кормит их молоком и оберегает. Только после того, как они окрепнут, начнут самостоятельно передвигаться и добывать себе пищу, они могут покинуть убежище.

Похожая ситуация наблюдается и у птиц. Большинство видов птенцов вылупляются беспомощными. Первые дни они проводят в гнезде, где родители кормят их беспозвоночными и мелкими насекомыми, защищая от хищников. Постепенно птенцы учатся летать и добывать пищу самостоятельно.

Однако детеныши копытных уже через час после рождения встают на ноги и могут следовать за матерью. Утята также сразу же покидают гнездо и отправляются на поиски водоема.

Биологи связывают такую разницу в уровне развития с образом жизни и средой обитания животных. Оседлым видам, которые гнездятся в защищенных местах, не требуется мгновенная самостоятельность. А животным, которые обитают на земле, в открытых пространствах важно быть подвижными с первых часов жизни, чтобы выжить.

Сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что при встрече с детенышем дикого животного не стоит к нему приближаться и пытаться потрогать. Чаще всего его родители находятся где-то рядом.

Если животному нужна помощь, необходимо обратится в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 495 777⁠-77⁠-77.

Ранее в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка поступили 7 кудрявых пеликанов возрастом около года. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как находящейся под угрозой исчезновения. Численность этих птиц во всем мире не превышает 20 тысяч особей.