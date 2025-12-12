В ГД предложили запретить коллекторам рекламные обзвоны в праздничные дни

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме выступили с предложением запретить коллекторам рекламные обзвоны и звонки в праздничные дни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

Инициативу депутаты от партии "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

Речь идет не только о переговорах по телефону, но и о личных встречах. Парламентарии напомнили, что нерабочие дни, в частности, включают новогодние каникулы и Рождество. Однако для многих граждан этот период омрачается навязчивым вмешательством, уверены авторы законодательной инициативы.

Ранее в России вступил в силу закон, который позволяет гражданам с задолженностями жаловаться приставам через "Госуслуги", если коллекторские агентства нарушат установленный порядок телефонного взаимодействия.

Законодательство строго регламентирует частоту телефонных обращений к должнику: допускается не чаще одного звонка в день, двух обращений в неделю и восьми контактов в течение месяца.

