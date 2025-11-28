Россиянам рассказали, кому увеличат пенсию в декабре 2025 года

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Ряд значимых нововведений вступит в силу в России в декабре 2025 года. В частности, повысится базовая ставка утильсбора на легковые автомобили и появится национальный рейтинг благонадежности банков.

Рост пенсий

Россиянам, которым в ноябре исполнилось 80 лет либо получившим I группу инвалидности, начнут выдавать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии в декабре. Выплата увеличится автоматически с 8 907,70 до 17 815,40 рубля. Подавать какое-либо заявление не нужно.

Кроме того, вырастет и размер надбавки за уход: для получателей страховой пенсии она составит 1 314 рублей, а для получателей госпенсии – 1 377 рублей.

Прогрессивная шкала на утильсбор

С 1 декабря вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. По новым правилам базовая ставка будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя, а от его мощности будет зависеть коэффициент по прогрессивной шкале.

Таким образом, для транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил, используемых в личных целях, сохраняются льготные коэффициенты. Для владельцев новых авто в этой категории сумма сбора составит 3,4 тысячи рублей, за машины старше 3 лет – 5,2 тысячи. При этом на более мощные автомобили будут распространяться коммерческие ставки.

Национальный рейтинг для банков

С 14 декабря надежность финансовых организаций будет определяться на основе их кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале.

Новый подход станет основным критерием для отбора банков для размещения средств:

госкорпораций;

резервного фонда туроператоров;

стратегических федеральных унитарных предприятий;

открытия счетов эскроу, касающихся долевого строительства;

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства;

Агентства по страхованию вкладов;

накоплений в целях жилищного обеспечения военнослужащих.

До этого момента ключевым показателем благонадежности банка считался размер его капитала. При этом право устанавливать дополнительные требования к финансовым организациям есть у регионов.

Биометрия для иностранцев

С 1 декабря до 30 июня 2026-го в тестовом режиме начнется третий этап сбора биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию.

На этой стадии сдать биометрию можно будет в любом технически оснащенном для этого пункте пропуска через государственную границу. Важно отметить, что нововведение не касается граждан Белоруссии, детей до 6 лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных аккредитованных организаций и членов их семей.

Как пояснил РИА Новости адвокат, член Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Зелинко, сбор коснется всех граждан стран – участниц эксперимента – Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда.

Изначально эксперимент был запущен 1 декабря 2024 года. Сбор данных осуществлялся только в аэропортах Москвы и автомобильном контрольно-пропускном пункте в Оренбургской области. С 30 июня 2025 года у иностранцев появилась возможность дистанционной передачи биометрии через приложение "Единая биометрическая система", в качестве альтернативы можно было подать заявление через портал "Госуслуги".

Защита от коллекторов

С начала декабря россияне, имеющие задолженности, получат возможность жаловаться приставам через "Госуслуги", если коллекторские агентства нарушат установленный порядок телефонного взаимодействия. Законодательство строго регламентирует частоту телефонных обращений к должнику: допускается не чаще одного звонка в день, двух обращений в неделю и восьми контактов в течение месяца.

Благодаря нововведению, жалобы будут обрабатываться оперативно. Теперь ФССП станет запрашивать у мобильных операторов данные о фактическом количестве звонков от коллекторов. В случае подтверждения информации к нарушителям будут применены меры административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Лимит на экспорт удобрений

Также с 1 декабря в России будут действовать экспортные квоты на минеральные удобрения. Установленная мера продлится до 31 мая 2026 года включительно.

Все это поможет обеспечить бесперебойную деятельность российских производителей сельхозпродукции и необходимое количество удобрений. Общий разрешенный объем экспорта составит порядка 18,7 миллиона тонн. Из них на азотные удобрения приходится более 10,6 миллиона, а на сложные – свыше 8 миллионов.

Квоты не затронут поставки в рамках международного гуманитарного обеспечения, экспорт для Абхазии и Южной Осетии, а также транзитные перевозки через территорию России.