02 ноября, 20:27

Политика

Кабмин РФ ввел временный запрет на вывоз технической серы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России ввело временный запрет на экспорт технической серы – ключевого компонента для производства минеральных удобрений, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

"Ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года", – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, эта мера направлена на стабилизацию отгрузки сырья на внутренний рынок. Это позволит сохранить текущие объемы производства минеральных удобрений и обеспечить продовольственную безопасность страны.

В публикации подчеркивается, что запрет не будет распространяться на поставки в страны – члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, исключения сделаны для гуманитарных поставок, международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее Кабмин продлил полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года. Ограничения затронули всех участников рынка, включая непосредственных производителей.

политикаэкономика

