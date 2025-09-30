30 сентября, 16:19Политика
Кабмин продлил полный запрет экспорта бензина до конца года
Фото: depositphotos/zorandim
Правительство России продлило полный запрет экспорта бензина до конца года, сообщила пресс-служба кабмина.
Данные ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.
"Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и коснется всех экспортеров, включая непосредственных производителей", – говорится в сообщении.
Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования распоряжения.
В середине сентября биржевая стоимость бензина АИ-92 на торгах достигала рекордного уровня в 73,2 тысячи рублей за тонну топлива. При этом цена АИ-95 снижалась до 79,971 тысячи рублей за тонну. Это произошло после нескольких дней роста.
В ФАС заявляли, что рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках.
Позже СМИ сообщили, что в некоторых российских регионах АЗС начали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. По словам экспертов, причина локального дефицита в ряде регионов состоит в сезонном росте спроса при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.
"Деньги 24": рост цен на бензин планируют сохранить на уровне инфляции в 2026 году