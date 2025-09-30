Кабмин продлил полный запрет экспорта бензина до конца года

Фото: depositphotos/zorandim

Правительство России продлило полный запрет экспорта бензина до конца года, сообщила пресс-служба кабмина.

Данные ограничения касаются всех участников рынка, а меры, распространяемые на дизель и судовое топливо, – только непроизводителей.

"Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и коснется всех экспортеров, включая непосредственных производителей", – говорится в сообщении.

Ограничения вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования распоряжения.

В середине сентября биржевая стоимость бензина АИ-92 на торгах достигала рекордного уровня в 73,2 тысячи рублей за тонну топлива. При этом цена АИ-95 снижалась до 79,971 тысячи рублей за тонну. Это произошло после нескольких дней роста.

В ФАС заявляли, что рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках.

Позже СМИ сообщили, что в некоторых российских регионах АЗС начали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. По словам экспертов, причина локального дефицита в ряде регионов состоит в сезонном росте спроса при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.