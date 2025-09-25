Эксперт Юшков: очереди на российских АЗС связаны с потребительской паникой

Фото: ТАСС/Александр Река

Очереди на АЗС, которые возникли на ряде заправочных станций в российских регионах, связаны преимущественно с потребительской паникой, а не с объективной нехваткой топлива. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Также это происходит, когда, например, в округе пять независимых АЗС и одна сетевая. Соответственно, в последнюю выстраивается очередь", – объяснил он.

В целом масштаб ситуации с топливом не столь значителен, как может показаться, считает специалист. Юшков объяснил, что повсеместного дефицита нет, отмечаются лишь локальные проблемы в некоторых регионах страны, где отдельные заправочные станции временно перестали продавать бензин марок "АИ-92" и "АИ-95".

"Важно понимать, что эти станции относятся к независимым сетям, которые приобретают топливо на бирже, в отличие от крупных сетей, имеющих собственную добычу и переработку. На заправках последних топливо присутствует в полном объеме", – рассказал эксперт.

Он напомнил, что проблема нехватки топлива связана с резким ростом биржевых цен. В августе и сентябре текущего года были обновлены рекорды стоимости бензина марок "АИ-95" и "АИ-92". В итоге независимые АЗС оказались вынуждены покупать топливо по высоким ценам, но из-за конкуренции с крупными сетями они не могут адекватно поднять стоимость бензина в рознице.

Сетевые заправочные станции, наоборот, сохраняют стабильные цены при помощи долгосрочных контрактов. Также дополнительную роль играет мониторинг Федеральной антимонопольной службы. В результате независимые операторы работают в убыток и временно приостанавливают продажи бензина.

"Ситуация с дизельным топливом принципиально иная: биржевые цены на него остаются стабильными, позволяя сохранять рентабельность. Разрешение кризиса ожидается по мере снижения сезонного спроса: с окончанием летнего периода потребление бензина закономерно сокращается, что приведет к корректировке биржевых цен и восстановлению экономической целесообразности продаж", – резюмировал Юшков.

Ранее СМИ писали, что сообщения о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС начали поступать еще в августе. Сети были вынуждены частично ограничить отпуск топлива либо временно продавать только дизель.

В правительстве России отмечали, что видят небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива и уже работают над вопросом увеличения объемов производства и обеспечения рынка внутри страны.

