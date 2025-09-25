Новак отметил небольшой дефицит нефтепродуктов в России

Фото: 123RF/nomadsoul1

В правительстве России наблюдают небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, сейчас министерство энергетики совместно с министерством транспорта, РЖД и нефтяными компаниями работает над увеличением объемов производства и обеспечением рынка внутри страны.

"На сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков", – приводит слова Новака ТАСС.

Он добавил, что сложившаяся ситуация характерна для этого сезона.

При этом биржевая стоимость бензина марки АИ-92 третий день подряд обновила рекордное значение, превысив 73,84 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Ранее стало известно, что кабмин продлит запрет на экспорт бензина до конца 2025 года. По словам Новака, аналогичные меры примут в отношении дизельного топлива, что позволит дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами.

Вместе с тем СМИ писали, что в некоторых регионах страны АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов подтвердил наличие сообщений о нехватке и перебоях в поставке топлива на некоторые станции.