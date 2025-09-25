Аксенов заявил, что перебои с топливом в Крыму устранят за 2 недели

Фото: depositphotos/mistervlad

В Крыму принимаются все необходимые меры в связи с перебоями с топливом. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов, передает RT.

Проблемы возникли из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах в России.

"В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95", – написал Аксенов в телеграм-канале.

Он также добавил, что вопрос с наличием бензина АИ-92 решится в течение двух недель. Власти находятся в прямом контакте с федеральными службами.

Ранее в ФАС заявили, что рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках. Однако сейчас по ряду регионов цены на этих АЗС выровнялись.

При этом, как писали СМИ, в некоторых российских регионах АЗС начали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель. В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока.