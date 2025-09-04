Замглавы ФАС Королев: цены на бензин связаны со стоимостью на независимых заправках

Фото: depositphotos/vadimphoto1

Рост стоимости бензина на АЗС связан в том числе с повышением цены топлива на независимых заправках, заявил замглавы ФАС Виталий Королев.

По его словам, независимые участники рынка в рознице снижали цену по отношению к рынку для получения конкурентных преимуществ. Сейчас по ряду регионов цены на этих АЗС выровнялись.

Как подчеркнул Королев, компаниям необходимо проводить более сложную торговую политику. Например, приобретать ресурс не только на ближайших заводах на Дальнем Востоке, но также закупать топливо и на более удаленных НПЗ.

"В этом смысле переориентация хотя бы части закупок на соответствующие заводы позволила бы сформировать, особенно у независимых компаний, более конкурентоспособную цену на конечный продукт, на АЗС", – приводит слова Королева ТАСС.

Помимо этого, ФАС предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России и наращиванию поставок на региональные нефтебазы. После насыщения рынка предложением служба ожидает стабилизации цен.

"Мы ожидаем, соответственно, вывода из ремонтов соответствующих заводов. Также большая работа проводится вертикальными компаниями (вертикально интегрированными компаниями. – Прим. ред.) по наращиванию переработки и выводу заводов на полную мощность", – заключил Королев.

Ранее ФАС возбудила сразу несколько дел из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах России.

При этом до этого Минэнерго сообщало, что российские нефтяники планируют нарастить выпуск бензина для стабилизации рынка. Компании вводят резервные установки первичной и вторичной переработки топлива, а также увеличивают ее объем. Вместе с тем министерство призвало участников рынка вернуться к регулярным и равномерным продажам и закупкам автомобильного топлива.