В России нарастят выпуск бензина для стабилизации рынка

Фото: 123RF/maximsafaniuk

Российские нефтяники планируют нарастить выпуск бензина для стабилизации рынка, передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

По оценкам министерства, работы проводятся в ускоренном темпе. В настоящий момент компании вводят резервные установки первичной и вторичной переработки топлива, а также увеличивают ее объем.

В условиях запрета на экспорт бензина дополнительный объем будет направлен на приоритетные задачи, то есть биржевые продажи и реализацию мелким оптом на рынке.

Вместе с тем Минэнерго призвало участников рынка вернуться к регулярным и равномерным продажам и закупкам автомобильного топлива на всех доступных площадках. Такие меры, по мнению ведомства, помогут стабилизировать цены на бирже.

Стоимость бензина АИ-95 три дня подряд достигала исторического максимума. Первый рекорд, сопоставимый со значением 2023 года, был поставлен 4 августа – цена установилась на уровне 77,001 тысячи рублей за тонну. На следующий день она выросла до 77,967 тысячи рублей за тонну, а 6 августа поднялась до 78,816 тысячи рублей за тонну.

Минэнерго охарактеризовало такую ситуацию как стабильную, несмотря на то что темпы роста цен на бензин в стране опережают инфляцию.

Ведомство также оценило объемы коммерческих запасов бензина и дизельного топлива. По данным министерства, они соответствуют сезонным нормам и приближаются к рекордным показателям, что гарантирует надежное обеспечение внутреннего спроса.

