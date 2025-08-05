Цена бензина Аи-95 на бирже бьет рекорды второй день подряд

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Цена бензина марки "Премиум-95" продолжает расти и второй день подряд бьет исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, передает РИА Новости.

В понедельник, 4 августа, стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд 2023 года. При этом по итогам торгов 5 августа цена на это топливо выросла на 1,25% до 77,967 тысячи рублей за тонну, достигнув нового максимума.

Кроме того, цена на бензин Аи-92 приближается к историческому максимуму, который тоже был установлен в сентябре 2023 года. В тот момент стоимость составила 70,508 тысячи рублей за тонну.

В то же время стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,29%, до 58,305 тысячи рублей за тонну, топочного мазута – на 0,19%, до 23 тысяч. Цена на топливо для реактивных двигателей подросла на 5,64%, до 70,986 тысячи рублей за тонну. Сниженные углеводородные газы, наоборот, подешевели на 2,55%, до 18,506 тысячи.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал не допустить резкий рост цен на бензин. Для этого, по его словам, необходимо обеспечить равномерную реализацию топлива на бирже. Он отметил, что нефтяные компании не должны скупать бензин друг у друга. Вместо этого приобретать его следует по прямым договорам.