Цена бензина АИ-95 на бирже превысила 78 тыс руб за тонну

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Цена бензина марки "Премиум-95" на бирже достигла 78,816 тысячи рублей за тонну, сообщается на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По состоянию на 6 августа стоимость топлива выросла на 1,09%.

На сайте биржи также указано, что АИ-92 подорожал на 0,45%, до 67,62 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,25% и составила 58,452 тысячи рублей, топочного мазута – 23,139 тысячи рублей (+0,6%). Сжиженные углеводородные газы теперь стоят 19,799 тысячи рублей (+7%).

Тем временем экономист Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что уменьшение стоимости нефти на 10 долларов за баррель поможет вынудить Россию завершить СВО, передает News.ru.

Эксперт усомнился в положительном исходе подобного снижения цены нефти и заявил, что оно не станет критичным для экономики России и не отразится на ее внешней политике. Такая ситуация максимум может привести к пересмотру отдельных параметров федерального бюджета.

При этом Юшков указал, что мировые цены на нефть опускались и до 60 долларов, в то время как российская нефть продавалась по 50 долларов, а экономика страны адаптировалась к данным условиям. Даже если стоимость снизится с 70 до 60 долларов, подчеркнул экономист, крушения финансовой системы не произойдет.

Ранее Трамп предупредил Индию о возможном повышении пошлин, поскольку государство продолжает закупать у России нефть. Американский лидер предположил, что страна откажется от российской нефти, чтобы заключить соглашение со Штатами. Однако, как сообщили СМИ, индийское правительство не отдавало приказов по прекращению закупок.