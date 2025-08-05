Трамп допустил, что падение цен на нефть вынудит РФ завершить СВО

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Американский лидер Дональд Трамп предположил в интервью CNBC News, что уменьшение стоимости нефти на 10 долларов за баррель поможет вынудить Россию завершить спецоперацию на Украине.

"Не останется выбора", – добавил глава Белого дома, обратив внимание на то, что экономика на данный момент находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, президент США предупредил, что в течение суток Индии стоит ожидать повышения пошлин, так как эта страна продолжает закупать у России нефть. Трамп пригрозил и Евросоюзу повышением пошлин до 35% в случае невыполнения им обязательств перед американской экономикой.

В середине июля президент США допустил введение против России и ее торговых партнеров пошлин в размере 100%. Такая мера, по его словам, будет принята, если Москва и Вашингтон не договорятся об урегулировании украинского конфликта в течение 50 дней.

Однако в конце июля Трамп решил сократить срок до 10 дней, по истечении которых он пообещал принять меры. При этом глава Белого дома усомнился, что это поможет оказать влияние на Россию.

Помимо этого, в начале августа президент США решил ввести в отношении Индии пошлины в размере 25%, объяснив, что мера была принята в том числе из-за закупок российских энергоносителей.

Трамп предположил, что Индия откажется от российской нефти, чтобы заключить соглашение со Штатами. Однако, как сообщили СМИ, индийское правительство не отдавало приказов по прекращению закупок.

