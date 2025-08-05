Трамп допустил возможность повышения пошлины для Евросоюза

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Президент США Дональд Трамп может вернуть повышенные импортные пошлины для Евросоюза. Такая мера последует, если ЕС не выполнит свои инвестиционные обязательства.

"Тогда они будут платить пошлину в 35%", – сказал Трамп в интервью CNBC.

Как напомнил американский лидер, ранее пошлины были снижены с 30 до 15%, так как ЕС инвестировал 600 миллиардов долларов.

"А потом пришли несколько стран и спросили: "Почему ЕС платит меньше, чем мы?" – добавил глава Белого дома.

Вместе с тем Трамп намерен в ближайшие 24 часа существенно повысить пошлины в отношении Индии из-за закупок нефти из России.

Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июля. Стороны договорились, что ЕС будет импортировать энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов и осуществит инвестиции в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.

При этом президент США с 1 августа ввел в отношении Индии пошлины в размере 25%, объяснив, что мера была принята в том числе из-за закупок российских энергоносителей. Трамп предположил, что страна откажется от российской нефти, чтобы заключить соглашение со Штатами.

Однако, по информации СМИ, правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по прекращению закупок.