Bloomberg: Индию ждут миллиардные убытки в случае отказа от нефти из РФ

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Индия может столкнуться с многомиллиардными убытками в случае отказа от закупок российской нефти, которого требует президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Bloomberg.

На сегодняшний день Индия успешно адаптировалась к переработке и экспорту нефти из РФ в третьи страны. Это обеспечило индийским предприятиям рекордную прибыль, говорится в статье. В свою очередь, отказ от российской нефти обернется для страны негативными последствиями.

В частности, если скидка в 5 долларов за баррель снизится при поставках 1,8 миллиона баррелей в сутки, то расходы Нью-Дели на импорт могут вырасти до 11 миллиардов год. Убытки могут увеличиться еще сильнее, если мировые цены повысятся на фоне сокращения поставок нефти РФ.

По данным журналистов, российская нефть составляет от 35 до 40% от общего объема потребления сырой нефти в стране. При этом довольно низкая цена на нефть из РФ помогает Нью-Дели сократить расходы на импорт энергоносителей, а также держать под контролем инфляцию и розничные цены на топливо.

30 июля Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, они начали действовать 1 августа. По словам американского лидера, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.

Позже президент США утверждал, что Индия прекратит покупать российскую нефть, чтобы заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Тем не менее глава Белого дома не привел каких-либо доказательств своим словам.

По информации СМИ, правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по прекращению закупок российской нефти или поиску альтернативных РФ поставщиков энергоносителей. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии также продолжают закупать нефть у России.