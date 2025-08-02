ANI: индийские государственные НПЗ продолжают закупать нефть в РФ

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии продолжают закупать нефть у России, передает индийское агентство ANI со ссылкой на источники.

"Решения индийских нефтеперерабатывающих заводов о поставках определяются ценой, сортом нефти, запасами, логистикой и другими экономическими факторами", – говорится в публикации.

Отмечается также, что российская нефть никогда не подпадала под западные санкции.

"Вместо этого на нее (нефть из РФ. – Прим. ред.) распространяется действие механизма ценового ограничения G7/ЕС, призванного ограничить доходы, обеспечивая при этом бесперебойность мировых поставок", – заметили авторы публикации.

При этом, как отмечают журналисты, индийские компании всегда соблюдали рекомендованный Соединенными Штатами ценовой лимит в 60 долларов на нефть из России.

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, они начали действовать 1 августа. По словам американского лидера, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.

Позже Трамп утверждал, что Индия прекратит покупать российскую нефть, чтобы заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Тем не менее глава Белого дома не привел каких-либо доказательств своим словам.

В свою очередь, в Индии заявили, что придают первостепенное значение защите своих фермеров и малого бизнеса, в связи с чем примут все необходимые меры для защиты национальных интересов на фоне введения пошлин со стороны США.