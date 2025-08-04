Трамп пригрозил Индии существенным повышением пошлин из-за закупок нефти у РФ

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии существенным повышением пошлин в случае, если страна продолжит импортировать и перепродавать российскую нефть. Соответствующее предупреждение глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

Американский лидер напомнил, что Индия не только приобретает российскую нефть "в огромном количестве", но и продает большую часть купленной продукции на свободном рынке, получая при этом "существенную прибыль".

Однако, как сообщает RT со ссылкой на CNBC, власти Индии не захотят портить отношения с США ради получения российской нефти. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макналли рассказал, что страна до сих пор находится "в замешательстве" из-за угроз Трампа.

Американский лидер в начале августа ввел в отношении Индии пошлины в размере 25%. Глава Белого дома объяснил, что такая мера была предпринята в том числе из-за закупок Индией российских энергоносителей.

Спустя время Трамп предположил, что Индия больше не станет приобретать российскую нефть для того, чтобы заключить торговое соглашение с Штатами. Однако, как сообщили СМИ, правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по прекращению закупок или поиску альтернативных поставщиков.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии до сих пор продолжают закупать нефть у России. При отказе Индии от закупок российской нефти, страна может столкнуться с многомиллиардными убытками, указывали журналисты.