Новак поддержал продление запрета экспорта бензина из России

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета экспорта бензина для производителей и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Такие меры необходимы для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ.

В четверг, 14 августа, Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке. Эксперты обсудили текущую обстановку и условия продаж топлива на Петербургской бирже.

Отмечается, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. В результате выполнения нефтяниками рекомендаций по объемам отгрузок и продаж на биржевых торгах за два дня оптовые цены на бензин снизились. Ситуация с дизельным топливом стабильна, а поставки сельхозпроизводителям идут в соответствии с планом.

Новак указал на необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Он поручил Минэнерго и ФАС вместе с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке, продолжить мониторинг маржинальности АЗС и проанализировать ситуацию с ценами на нефтепродукты в ряде регионов.

Кроме того, вице-премьер попросил министерство продолжить работу по балансировке топливного рынка. По его словам, надо каждый день держать ситуацию на особом контроле и при необходимости принимать меры.

Отечественные нефтяники должны были нарастить выпуск бензина для стабилизации рынка. По данным Минэнерго, работы велись в ускоренном режиме. Компании вводили резервные установки первичной и вторичной переработки топлива, а также увеличивали ее объем.