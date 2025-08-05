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05 августа, 07:15

Экономика

ФАС проверит 12 тыс АЗС из-за подозрений в нарушении законодательства

ФАС проверит 12 тыс АЗС из-за подозрений в нарушении законодательства

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку цен на 12 тысячах автозаправочных станций (АЗС) по всей стране. Ценники будут анализировать на соответствие законодательству.

Это касается как сетевых, так и независимых АЗС. Сейчас ведомство рассматривает 4 антимонопольных дела за необоснованное повышение цен. По результатам проверок обещают принять дополнительные меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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