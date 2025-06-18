Столичные компании химической промышленности нарастили производство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2025 года в Москве на 42,8% вырос объем производства химических веществ и продуктов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Компании стали больше изготавливать красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, а также мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических изделий.

В столичном химкомплексе задействовано свыше 250 промышленных компаний. Они постоянно повышают качество своей продукции, которая востребована не только в Москве, но и в других регионах России, а также за границей, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Это подтверждает растущий объем отгрузки. В январе – апреле 2025 года он превысил 103 миллиарда рублей – на 38,2% больше показателей прошлого года", – сказал он.

Например, научно-производственное предприятие "Нефтехимия" выпускает полипропилен, который является ключевым компонентом для производства медизделий, упаковки, стройматериалов, посуды и других товаров. В настоящее время ассортимент завод включает около 60 различных марок полимера.

С января московские предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции на 6,7%. По словам Ликсутова, она стали больше производить текстильных и бумажных изделий, химических веществ, медицинского оборудования, фармацевтических субстанций и других товаров.

Согласно прогнозам аналитиков, рост промышленного производства в столице продолжится, ему будет способствовать набор эффективных инструментов поддержки.