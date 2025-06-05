Столичные компании обрабатывающей промышленности нарастили производство на 6,7%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по апрель 2025 года столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск ключевой и востребованной у жителей продукции на 6,7%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Компании стали больше производить текстильных и бумажных изделий, химических веществ, медицинского оборудования, фармацевтических субстанций и других товаров, отметил заммэра.

Как считают аналитики департамента инвестиционной и промышленной политики, рост промышленного производства в городе продолжится и этому будет способствовать набор эффективных инструментов поддержки.

Глава ведомства Анатолий Гарбузов рассказал, что в настоящее время город предлагает более 20 различных инструментов для развития отрасли. За четыре месяца промышленное производство увеличилось на 5,4% по сравнению с таким же периодом 2024 года, подчеркнул он.

С начала года московские производители нарастили выпуск текстиля на 32,8%. Объем отгрузки составил свыше 8,13 миллиарда рублей. С января компании выпустили более 67 тысяч квадратных метров готовых тканей и свыше 43 тысяч "квадратов" синтетических и искусственных тканей.

Фабрики легкой промышленности изготавливают скатерти, полотенца, постельное белье и другие товары, указывал Гарбузов.