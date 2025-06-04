Московские компании нарастили выпуск текстильных изделий на 32%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные производители нарастили выпуск интерьерного, домашнего и других видов текстиля на 32,8% с начала года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Сегодня в городе работает свыше 340 предприятий, на них трудоустроены примерно 11,5 тысячи человек. Компании регулярно увеличивают выпуск качественной востребованной продукции", – подчеркнул он.

Объем отгрузки отрасли составил более 8,13 миллиарда рублей. С января производители выпустили более 67 тысяч квадратных метров готовых тканей и свыше 43 тысяч "квадратов" синтетических и искусственных тканей.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, фабрики легкой промышленности изготавливают скатерти, полотенца, пледы, постельное белье, тюль, шторы, сумки и другие товары.

"За первые три месяца 2025 года столичные компании произвели более 5 тысяч стеганых одеял, валиков, подушек и пуфов, а также более 4,6 тысячи дорожных пледов", – указал руководитель ведомства.

Также московским компаниям удалось нарастить выпуск штор и драпировочных тканей в 1,5 раза. В число таких производителей вошел "МастерПрофи", выпускающий рулонные шторы, шторы плиссе, римские шторы и жалюзи. Все товары изготавливаются с применением компонентов, которые устойчивы к выгоранию на солнце, обладают антибактериальными и антистатическими свойствами. Кроме того, в ассортименте представлены инновационные ламели из павловния.

Компания Moltomolto, занимающаяся производством столового текстиля и аксессуаров для дома, использует смягченный лен и хлопок. В свою очередь, производитель женских сумок Handy Bendy с начала года увеличил объем выпуска на 2%.

Тем временем столичные фабрики продемонстрировали значительный рост объемов отгрузки одежды. За первый квартал 2025 года он составил 72,1% и превысил 33,1 миллиарда рублей.

Всего в Москве работают более 340 предприятий легкой промышленности с 11,5 тысячи сотрудников. Предприятия выпускают широкий ассортимент текстильных изделий, включая рубашки, футболки, брюки, куртки и многое другое.

