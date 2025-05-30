Столичные фабрики увеличили объемы отгрузки одежды на 72% с начала 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные фабрики продемонстрировали значительный рост объемов отгрузки одежды. За первый квартал 2025 года он составил 72,1% и превысил 33,1 миллиарда рублей, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Благодаря всесторонней поддержке, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина, компании разрабатывают и производят современную одежду, полностью закрывая растущий потребительский спрос, а также увеличивают объемы отгрузки качественной продукции", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Всего в Москве работают более 340 предприятий легкой промышленности с 11,5 тысячи сотрудников, напомнил Ликсутов. Предприятия выпускают широкий ассортимент текстильных изделий, включая рубашки, футболки, брюки, куртки и многое другое. Продукция охватывает широкий ценовой диапазон.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что в течение первых трех месяцев текущего года компании из Москвы отправили заказчикам свыше 276,3 тысячи единиц женской трикотажной одежды и более 112 тысяч единиц мужской, включая костюмы, пиджаки и брюки. Также было произведено более 5,11 тысячи ветровок и штормовок из текстиля.

"Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии легкой промышленности в Москве и ее способности обеспечивать высокое качество и разнообразие товаров для потребителей", – подчеркнул он.

Например, столичный бренд Fancy Armor, специализирующийся на аксессуарах и одежде, с начала года выпустил более 9,6 тысячи изделий и достиг оборота в 16,9 миллиона рублей. В ассортименте компании представлены в том числе легкие городские дождевики для детей и взрослых. Они сделаны из современного влагостойкого материала и оснащены капюшоном. В комплекте с дождевиком идет специальный чехол, куда его удобно складывать.

В свою очередь, компания "Малиновые сны", которая занимается производством домашней одежды, также показала уверенный рост. В первый квартал бренд увеличил выпуск продукции на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Его линейка включает в себя пижамы, халаты, домашние комплекты-тройки для всей семьи и постельное белье. Клиенты также могут заказать изделия с индивидуальным дизайном, например пижамы с вышивкой, семейные комплекты с монограммой и другие. Одежда изготавливается из высококачественных тканей, таких как шелк, хлопок и тенсель.

Рост также показывает и сфера оборота обрабатывающих производств Москвы. За первый квартал 2025-го она составила на 6,4% по сравнению с этим же периодом 2024 года, достигнув 1,7 триллиона рублей.

Предприятия отрасли выпускают широкий перечень продукции: от продуктов и товаров повседневного спроса до современных технологичных материалов и сложного оборудования. Лидерами роста в первые три месяца стали производители мебели, компании химпродукции, производители одежды и производители электрического оборудования.