В Москве вырос оборот обрабатывающих производств на 6,4%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве оборот обрабатывающих производств без учета нефтегазового сектора за I квартал 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с этим же периодом 2024 года. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 1,7 триллиона рублей.

"Предприятия отрасли выпускают широкий перечень продукции: от продуктов и товаров повседневного спроса до современных технологичных материалов и сложного оборудования. Промышленность обеспечивает стабильные поступления в бюджет города, стимулирует развитие новых технологий, создает высококвалифицированные рабочие места", – отметила Багреева.

Как сообщила заммэра, почти 13% (221 миллиард рублей) от этого объема обеспечила пищевая промышленность. Далее идут производители компьютеров, электронных и оптических изделий. Они заработали 157,5 миллиарда рублей. Это составляет более 9% совокупного оборота.

Свыше 8% (138,8 миллиарда рублей) оборота пришлось на фармацевтическую промышленность, на производителей химпродукции – 6% оборота (98,7 миллиарда рублей).

Лидерами роста в I квартале 2025 года стали:

производители мебели: оборот вырос на 82% (16,2 миллиарда рублей);

компании химпродукции: увеличили выручку на 49%;

производители одежды: нарастили оборот на 30% (47,2 миллиарда рублей);

производители электрического оборудования: оборот вырос на 26% (57,8 миллиарда рублей).

По ее словам, оборот малых предприятий вырос на 10,1% (470,5 миллиарда рублей). Это составляет более 27% оборота отрасли. Крупные и средние предприятия увеличили оборот на 5% (1,24 триллиона рублей) – 73% от общего оборота.

Всего на Москву приходится почти 10% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора.

Ранее сообщалось, что объем платных услуг населению в столице за I квартал этого года вырос на 2,4% по сравнению с этим же периодом 2024 года. За январь – март 2025 года оборот сферы услуг в столице составил свыше 1 триллиона рублей. Наибольший вклад в это значение внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, а также культура и спорт.