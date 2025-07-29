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29 июля, 08:00

Экономика

В России ввели полный запрет на экспорт бензина

В России ввели полный запрет на экспорт бензина

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В России ввели полный запрет на экспорт бензина, который будет действовать с 1 по 31 августа. Правительство пошло на такие меры, чтобы повлиять на стоимость топлива внутри страны.

Эксперты отметили, что пик потребления топлива приходится на август–сентябрь, когда люди уезжают или возвращаются из отпуска, посещают дачи. Подобное ограничение уже вводилось в прошлом году, после чего оптовые цены упали. Однако для простых потребителей бензин дешевле не станет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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