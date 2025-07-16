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16 июля, 14:30

Экономика

Экономический обозреватель рассказал о росте цен на бензин

Экономический обозреватель рассказал о росте цен на бензин

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В Москве отмечается ускорение роста цен на бензин на заправках. Как сообщает экономический обозреватель Константин Цыганков, за последние годы средняя стоимость бензина существенно увеличилась.

По данным на июль каждого года, в 2020 году средняя цена бензина АИ-95 составляла 47,6 рубля, в 2021 году – 50,5 рубля, в 2022 году – 53 рубля, в 2023 году – 54,5 рубля, в 2024 году – 58,4 рубля, а в 2025 году – уже 64,56 рубля за литр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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