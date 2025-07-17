Трамп анонсировал пошлины в размере 10–15% против 150 стран

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Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью изданию Real America's Voice, что планирует ввести новые импортные пошлины в размере 10–15% на товары из 150 стран.

Трамп не перечислил конкретные государства, однако уточнил, что речь идет о странах, которые не являются крупными экономиками.

Американский лидер также добавил, что Вашингтон очень близок к торговым соглашениям с Индией и Евросоюзом. По словам Трампа, ЕС жестоко обращался с США, однако теперь ведет себя крайне любезно и нацелен на заключение сделки.

США планируют ввести с 1 августа дополнительные пошлины в размере 30% на импортные товары из стран Евросоюза. При этом если ЕС пойдет на увеличение тарифов на импорт из США, то Вашингтон в ответ увеличит свои пошлины еще на 30%.

Помимо этого, с 1 августа Соединенные Штаты также введут пошлины в 50% на все импортные товары из Бразилии. Трамп мотивировал свое решение тем, что правительство Бразилии "нехорошо относится" к США.