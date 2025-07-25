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25 июля, 16:30

Экономика

Экономический эксперт объяснил, когда снизятся ставки по кредитам и вкладам

Экономический эксперт объяснил, когда снизятся ставки по кредитам и вкладам

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Ставки по вкладам уже начали снижаться, а по кредитам изменения ожидаются чуть позже. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Банки постепенно снижают доходность по сбережениям и уже на следующей неделе, с 28 июля по 3 августа, этот процесс продолжится.

Ставки кредитов, автокредитов и ипотеки начнут снижаться только через пару недель. Потребительские кредиты, по прогнозам, будут оформляться под 20%, автокредиты – в районе 19%, а ипотечные займы в некоторых случаях можно будет найти под 18,5 или 19%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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