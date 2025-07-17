Собянин: столичные бренды увеличили выручку благодаря проекту "Сделано в Москве"

Выручка столичных брендов значительно возросла по итогам первого полугодия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, успех стал возможен благодаря реализации проекта "Сделано в Москве", в рамках которого в городе появились новые арт-павильоны и торговые площадки.

Особым спросом на этих площадках пользуются одежда, аксессуары и косметика. Руководитель проекта Александр Беляев уточнил, что за первый квартал 2025 года бренды-участники "Сделано в Москве" заработали более 600 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года.

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