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17 июля, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: столичные бренды увеличили выручку благодаря проекту "Сделано в Москве"

Собянин: столичные бренды увеличили выручку благодаря проекту "Сделано в Москве"

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Выручка столичных брендов значительно возросла по итогам первого полугодия. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, успех стал возможен благодаря реализации проекта "Сделано в Москве", в рамках которого в городе появились новые арт-павильоны и торговые площадки.

Особым спросом на этих площадках пользуются одежда, аксессуары и косметика. Руководитель проекта Александр Беляев уточнил, что за первый квартал 2025 года бренды-участники "Сделано в Москве" заработали более 600 миллионов рублей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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