Кабмин РФ изучает идею о дифференцированной ставке по семейной ипотеке

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Правительство РФ рассматривает идею о дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона и количества детей, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы эту инициативу рассматриваем, смотрим, к чему это приведет в целом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что оформление "Семейной ипотеки" вне региона регистрации могут запретить в первом квартале 2026 года. Это позволит сделать программу более адресной и предотвратит ее использование в инвестиционных целях.

Эксперты считают, что такая мера может привести к сокращению объемов выдачи льготного жилищного кредитования на 15–30%. Запрет также может негативно сказаться на мобильности россиян, в том числе молодых семей.

До этого в ЛДПР предложили обнулить ставку по "Семейной ипотеке" для многодетных семей. Инициатива подразумевает, что размер ставки будет определяться в зависимости от числа детей в семье.