Минфин РФ: предельный срок строительства ИЖС по льготной ставке увеличен до 24 месяцев

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Правительство РФ одобрило решение об увеличении предельного срока строительства ИЖС по льготной ипотеке до 24 месяцев, сообщает на сайте Минфина РФ.

Решение приняли в связи с многочисленными обращениями жителей России в ведомство. У многих не хватало времени для окончания строительства или введения здания в эксплуатацию, и из-за повышенной ставки им каждый месяц приходили повышенные платежи.

У россиян будет больше времени для стройки и введения в эксплуатацию жилого дома. Вернуться от рыночной к льготной ставке смогут те граждане, которые не успевали в течение года возвести свои ИЖС.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект об упрощении продажи квартир, которые купили в ипотеку при помощи маткапитала. Теперь собственники могут делить квартиру в доли без предварительного согласования со стороны финансовых организаций.