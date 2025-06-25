Ставку по "Семейной ипотеке" могут обнулить для многодетных

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В России могут обнулить ставку по "Семейной ипотеке" для многодетных семей. С соответствующим предложением глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС со ссылкой на документ.

В письме парламентарий отметил, что льготная программа направлена на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Тем не менее этой категории граждан сложно приобрести жилье, учитывая оформление кредита на покупку жилья по ставке 6% и внесение первоначального взноса в размере не менее 20%.

В связи с этим ЛДПР выступила с предложением устанавливать размер ставки по ипотеке в зависимости от числа детей в семье. В частности, 6% будут доступны для пары с одним ребенком, 3% – с двумя детьми, 0% – с тремя и более детьми.

По мнению Слуцкого, данная мера поможет мотивировать семьи на рождение третьего и последующих детей, а также сделает жилье более доступным для многодетных.

"Сейчас главное для нас – чтобы русских в стране стало больше. И уже есть хоть весьма и небольшие, но положительные сдвиги, за прошлый год число многодетных семей выросло с 2,4 до 2,65 миллиона", – обратил внимание депутат.

Он предложил развивать эту тенденцию, то есть помогать многодетным и семьям с детьми решать жилищный вопрос в приоритетном порядке. Для достижения цели необходимо не только реализовать предложенные инициативы, но и стимулировать строительство малоэтажных жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой.

"Только все эти меры в комплексе позволят повысить доступность жилья для семей с детьми, что, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации, и русских семей будет больше", – подчеркнул Слуцкий.

С предложением о снижении ставки по "Семейной ипотеке" также выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов. Согласно его инициативе, ставка может быть снижена на 3%, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Депутат отметил, что изначальные условия льготной программы приобретения жилья невыполнимы для многих россиян. При этом есть и граждане, которые готовы продать небольшую квартиру, взять льготный кредит и приобрести жилье побольше. Однако, напомнил Миронов, сделки по продаже старого жилья и приобретению нового не оформляются так быстро.

"Часто покупатели квартир требуют немедленного освобождения жилья сразу же после заключения сделки, и на время оформления "Семейной ипотеки" людям становится негде жить", – уточнил он, добавив, что это создает для россиян дополнительные расходы.

В связи с этим депутаты СРЗП предложили разрешить оформление кредитного договора с нулевым первоначальным взносом, но при условии, что в качестве залога будет предоставлено единственное жилье заемщика. В дальнейшем банк может продать эту квартиру, а полученные средства будут направлены на погашение кредита, подчеркнул Миронов.

Вместе с тем он напомнил и о других инициативах партии в поддержку семей с детьми. Для многодетных фракция предлагала государственную помощь в виде списания ипотечного кредита или предоставления жилья на условиях социального найма с возможностью последующего перехода в собственность.

Кроме того, в случае рождения третьего ребенка депутаты предлагали выплачивать материнский капитал в размере 1,4 миллиона рублей. Согласно еще одной инициативе, женщины с детьми должны быть освобождены от уплаты НДФЛ в случае, когда их ежемесячный доход не превышает 3–4 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует продлить меры "Семейной ипотеки". В стране готовятся 30–40 мер для поддержки рынка жилищного строительства. Первой и самой главной из них остается удержание взятых на себя обязательств и оплата банкам процентов по ипотечным кредитам, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.