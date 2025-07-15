ЦБ зафиксировал замедление роста потребительских цен в РФ

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В России в период с мая по июнь отмечается замедление месячного роста потребительских цен, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", которые подготовил департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Значительная часть снижения темпов роста цен объясняется охлаждением совокупного спроса под воздействием жесткой ДКП (денежно-кредитной политики. – Прим. ред.), которое транслируется в цены", – говорится в публикации.

Эксперты заметили постепенное снижение устойчивого инфляционного давления, которое приблизилось к целям по инфляции – 4% при пересчете на год. Кроме того, экономические показатели в период с апреля по май говорят о возобновлении роста ВВП России во втором квартале текущего года.

"Оперативные данные говорят о том, что во втором квартале экономика может немного вырасти относительно первого квартала", – отмечается в документе.

При этом с середины мая российский рубль остается на достигнутом уровне на фоне стабилизации экспорта и импорта, но значительный вклад в стабильность курса все еще вносит жестокая денежно-кредитная политика регулятора, отметили в ЦБ. Предполагается, что траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что страну ждут неспокойные времена, но они откроют новые возможности для развития и для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы.

По мнению экспертов, ЦБ может снизить ключевую ставку с 20 до 19% на ближайшем заседании, которое состоится 25 июля.

