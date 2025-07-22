В РФ банки начали снижать ставки по вкладам

Коммерческие банки начали менять условия по депозитам в ожидании решения Банка России по ключевой ставке, которое будет рассмотрено уже 25 июля. Некоторые организации снизили ставки по вкладам заранее, ориентируясь на возможное снижение ключевой ставки с 20 до 18 или 19%.

Экономисты советуют оформлять вклады на полгода с возможностью пролонгации, так как длинные депозиты сейчас менее выгодны. Альтернативные инструменты – валюта, акции или облигации – не рекомендуются для большинства вкладчиков из-за высокой неопределенности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.