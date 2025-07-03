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03 июля, 15:30

Экономика

Продажи новых автомобилей в России снизились почти на 30%

Продажи новых автомобилей в России снизились почти на 30%

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Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии текущего года снизились почти на 30%. В Минпромторге сообщили о планах увеличить скидки для покупателей автомобилей по программам государственной поддержки. Эти программы распространяются как на отечественные автомобили, так и на иномарки с высокой степенью локализации.

Сейчас скидка составляет 10%, автомобиль должен стоить не более 2 миллионов рублей, а ставка по автокредиту не может превышать 26% годовых. В министерстве рассчитывают, что повышение скидок позволит поддержать спрос и избежать дальнейшего падения авторынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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