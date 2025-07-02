Экономист Щербаченко: курс доллара в июле будет колебаться от 77 до 83 рублей

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Курс доллара в июле будет колебаться от 77 до 83 рублей. Значение выше маловероятно, сообщает News.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко.

"Рубль продолжает демонстрировать стабильность по отношению к доллару, несмотря на внешние факторы", – сказал он.

Как отметил эксперт, в настоящее время динамика рубля происходит из-за баланса валютных операций. По словам экономиста, с начала года продажи валютной выручки составили выше обязательных нормативов. Также, заметил Щербаченко, жесткая денежно-кредитная политика поддерживает рубль и формирует привлекательность рублевых активов.

"Основной фактор для рубля – колебания цен на нефть и новые санкционные угрозы. Валютный рынок сейчас во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, цен на нефть, а также окончания налогового периода", – объяснил он.

Экономист добавил, что рубль поддерживается за счет подготовки экспортеров к налоговым выплатам.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм". Он обратил внимание, что экономика столкнулась с большим количеством проблем в виде высоких ставок в реальном выражении. Из-за этого бизнес откладывает инвестиции, что угрожает росту.

