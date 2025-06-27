Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 3,3 тыс долларов

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Золото подешевело более чем на 1,4%, упав ниже отметки в 3 300 долларов за тройскую унцию утром 27 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

Такой показатель установился впервые с 30 мая. Согласно информации на 09:43 по московскому времени, августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке стоили 3 300,52 доллара за унцию.

Это на 47,48 доллара меньше, чем на закрытии предыдущей сессии. Таким образом, снижение составило 1,42%. При этом за несколько минут до этого показатель достиг минимального значения в 3 298,6 доллара.

В свою очередь, снижение зафиксировалось и в цене июльского фьючерса на серебро. Она упала снизилась на 0,73%, составив 36,325 доллара.

В конце мая курс биткоина впервые в истории превысил 110 тысяч долларов. К 02:30 по Москве 22-го числа криптовалюта выросла на 2,87%, достигнув отметки в 110 014 долларов, но затем снизилась до 109 тысяч.

Центробанк России ранее предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима. При этом ЦБ сохранил свою позицию о невозможности применения криптовалют в качестве платежного инструмента.