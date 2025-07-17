Роскачество предупредило о последствиях невыплаты рассрочки на маркетплейсах

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Россияне могут столкнуться с штрафами из-за невыплаты рассрочки на маркетплейсах, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Специалисты напомнили, что при рассрочке цена товара делится на несколько частей, одна из которых оплачивается во время покупки. Остальные делятся на равные части и автоматически списываются с банковской карты в установленный срок. Сервисы с такой схемой чаще всего пользуются публичной офертой, которая становится договором поручения.

Однако если покупатель не выплатит долю средств в запланированную дату, маркетплейс даст ему отсрочку на несколько дней или спишет деньги с другой привязанной карты. В другом случае пользователи могут столкнуться со штрафами в виде фиксированной суммы, процента от регулярного платежа или пени за один день просрочки.

"Часто штраф можно платить частями, что может упростить процедуру погашения. Если полностью отказаться от оплаты услуг сервиса, то есть риск попасть в черный список, в результате чего дальнейшее использование услуг сервиса "покупка сейчас – оплата позже" станет невозможным", – уточнили эксперты.

Они подчеркнули, что сервис может взыскать задолженность через суд или передать ее коллекторам. При этом компании порой передают данные о "проблемных" клиентах в бюро кредитных историй.

Действия маркетплейсов, которые предоставляют возможность оплаты долями, всегда прописаны в оферте. Аналитики посоветовали россиянам внимательно изучать условия покупки и типовой договор, а также подчеркнули, что если рассрочка была оформлена через микрофинансовую организацию (МФО), то сервисы ограничены в назначении размера штрафа.

Максимальная санкция, которая может быть начислена банком, достигает 20% годовых от суммы просроченных платежей и процентов, а ежедневная неустойка при этом не может превышать 0,1%. Если человек не сможет погасить просроченные платежи, то с ним свяжутся представители МФО.

"Его сотрудники будут интересоваться причинами неоплаты и требовать немедленного погашения задолженности. В случае, когда переговоры не дают результатов, кредитор может привлечь коллекторов", – подытожили специалисты.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал главными минусами рассрочки влияние на кредитный рейтинг и комиссия за покупку не у партнеров банка. По его словам, в отличие от кредита при рассрочке оплата производится равномерными частями в течение определенного периода с 0% ставкой. Однако, несмотря на это, рассрочка все равно входит в кредитную историю.