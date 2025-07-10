Финансовой подушки россиян в среднем хватит на четыре месяца жизни без зарплаты

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В среднем жители страны могут жить на заранее собранные сбережения четыре месяца без зарплаты, сообщил РБК со ссылкой на проведенный сервисом по поиску работы опрос среди россиян.

Согласно результатам исследования, 38% населения страны не обладают никакой финансовой подушкой. Среди тех, у кого она есть, 13% проживут без зарплаты меньше месяца, 24% – от одного до двух месяцев, 12% – от трех до шести, 7% – больше полугода и только 6% – больше целого года. За своими деньгами следят 78% граждан, а планированием бюджета занимаются 80%.

Мужчины, по результатам опроса, больше занимаются собственным бюджетом и высоко оценивают свою финансовую грамотность. Россияне по сравнению с результатами исследования 2023 года стали больше заботиться о своих финансах. Количество людей, которые ведут учет сбережений и планируют бюджет наперед, увеличилось.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева заявила, что минимальная сумма финансовой подушки для граждан должна обеспечить им жизнь без зарплаты как минимум на три месяца. Благодаря ей люди могут спокойно искать новую работу и чувствовать, что их будущее в безопасности. Хранить сбережения можно на накопительном счете, заявила эксперт.