Семейная налоговая выплата в России составит до 189 тыс руб

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Семейная налоговая выплата поможет гражданам получать до 189 тысяч рублей в год, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во время заседания фракции КПФР вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что решение о введении льготы уже принято, пособие начнет действовать с 2026 года. При расчете будет учитываться, сколько подоходного налога уплатила семья.

По словам Голиковой, размер выплаты будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей, в зависимости от количества детей.

О введении ежегодной семейной выплаты рассказывал ранее глава правительства Михаил Мишустин. Он отмечал, что мера поддержки будет запущена с июня следующего года и распространится на граждан, у которых есть двое и более детей.

Для получения льготы доход работающих родителей должен быть ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Благодаря выплате семье компенсируют часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Будет пересчитан налог по сниженной ставке в 6%, а разница – возвращена.