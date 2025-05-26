Домохозяйки могут начать получать выплаты с 1 января 2026 года

В России могут появиться пособия для граждан, которые ведут домашнее хозяйство. Как будет работать мера и на кого она распространится, расскажет Москва 24.

Что за инициатива?

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах россиянам, занимающимся исключительно домашним хозяйством, сообщил один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов. Если инициативу одобрят, она вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно законопроекту, итоговая сумма начислений будет зависеть от прожиточного минимума в каждом регионе. Деньги планируется платить за следующие виды деятельности:



работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уборка квартиры и прочее);

покупка продуктов и непродовольственных товаров;

уход за детьми до 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми родителями, которые нуждаются в постоянном уходе по заключению врачей.

Предполагается, что оформить меру поддержки надо будет в МФЦ или органах соцзащиты.

Кто сможет претендовать на средства?

По задумке депутатов рассчитывать на выплаты смогут россияне со среднедушевым доходом семьи ниже двух прожиточных минимумов. Учитывать собираются доходы всех совместно проживающих. Деньги будут поступать в течение шести месяцев, однако если финансовое положение семьи не улучшится, срок продлят.

При этом среди причин, по которым прекращаются выплаты – отсутствие родственника, которому требовался постоянный уход. Речь идет о совершеннолетии детей, а также смерти престарелых родителей или инвалида с детства I группы.

Нововведение будет работать по тому же принципу, что и отпуск по уходу за ребенком. Таким образом, оно распространится как на женщин, так и на мужчин, пояснял Ярослав Нилов. По его словам, срок выплат денег не станут учитывать как страховой период, однако его потребуется включить в страховой стаж для последующего назначения пенсии.

В то же время финансовая поддержка не предусмотрена для тех, кто приобрел гражданство РФ менее пяти лет назад. Не подпадают под действие законопроекта и те и жители страны, которые применяют специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".

Как оценили законопроект?

Введение выплат поддержала сенатор Ольга Епифанова: по ее мнению, инициатива улучшит материальное положение семей с низким доходом, сообщает "Газета.ру".





Ольга Епифанова сенатор Домашний труд считается равноценным вкладом в совместно нажитое. Когда один из супругов (чаще женщина) отказывается от трудоустройства и посвящает себя семье, занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, будущих налогоплательщков – это не значит, что она "сидит дома и ничего не делает". Домохозяйство в семье, особенно многодетной – огромный труд.

Однако против идеи в беседе с "Краснодарскими известиями" выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она назвала инициативу "несбыточной" и подчеркнула, что похожую систему уже пытались воплотить в Швейцарии, однако впоследствии от идеи отказались.

"Никто из тех, кто работает и делает взносы в социальные фонды, не хочет, чтобы эти средства шли на содержание тех, кто не желает трудиться", – пояснила парламентарий.

Также Бессараб подчеркнула, что в современном мире ведение домашнего хозяйства хоть и остается трудоемким, но заниматься им стало намного легче благодаря разного рода бытовой технике.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Наши бабушки жили в гораздо более сложных условиях, но все равно работали.

Парламентарий напомнила, что в России уже действуют всевозможные выплаты для поддержки семей. В этой связи законопроект может стать дублирующей и не добавляющей эффективности мерой, отметила она.

