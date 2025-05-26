Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 17:15

Общество
Главная / Истории /

Домохозяйки могут начать получать выплаты с 1 января 2026 года

Бесценный труд? Что нужно знать о возможных выплатах домохозяйкам

В России могут появиться пособия для граждан, которые ведут домашнее хозяйство. Как будет работать мера и на кого она распространится, расскажет Москва 24.

Что за инициатива?

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах россиянам, занимающимся исключительно домашним хозяйством, сообщил один из авторов документа, депутат Ярослав Нилов. Если инициативу одобрят, она вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно законопроекту, итоговая сумма начислений будет зависеть от прожиточного минимума в каждом регионе. Деньги планируется платить за следующие виды деятельности:

  • работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уборка квартиры и прочее);
  • покупка продуктов и непродовольственных товаров;
  • уход за детьми до 1,5 года, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми родителями, которые нуждаются в постоянном уходе по заключению врачей.

Предполагается, что оформить меру поддержки надо будет в МФЦ или органах соцзащиты.

Кто сможет претендовать на средства?

Фото: 123RF/antoniodiaz

По задумке депутатов рассчитывать на выплаты смогут россияне со среднедушевым доходом семьи ниже двух прожиточных минимумов. Учитывать собираются доходы всех совместно проживающих. Деньги будут поступать в течение шести месяцев, однако если финансовое положение семьи не улучшится, срок продлят.

При этом среди причин, по которым прекращаются выплаты – отсутствие родственника, которому требовался постоянный уход. Речь идет о совершеннолетии детей, а также смерти престарелых родителей или инвалида с детства I группы.

Нововведение будет работать по тому же принципу, что и отпуск по уходу за ребенком. Таким образом, оно распространится как на женщин, так и на мужчин, пояснял Ярослав Нилов. По его словам, срок выплат денег не станут учитывать как страховой период, однако его потребуется включить в страховой стаж для последующего назначения пенсии.

В то же время финансовая поддержка не предусмотрена для тех, кто приобрел гражданство РФ менее пяти лет назад. Не подпадают под действие законопроекта и те и жители страны, которые применяют специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".

Как оценили законопроект?

Фото: 123RF/dolgachov

Введение выплат поддержала сенатор Ольга Епифанова: по ее мнению, инициатива улучшит материальное положение семей с низким доходом, сообщает "Газета.ру".

Домашний труд считается равноценным вкладом в совместно нажитое. Когда один из супругов (чаще женщина) отказывается от трудоустройства и посвящает себя семье, занимается домашним хозяйством и воспитанием детей, будущих налогоплательщков – это не значит, что она "сидит дома и ничего не делает". Домохозяйство в семье, особенно многодетной – огромный труд.
Ольга Епифанова
сенатор

Однако против идеи в беседе с "Краснодарскими известиями" выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она назвала инициативу "несбыточной" и подчеркнула, что похожую систему уже пытались воплотить в Швейцарии, однако впоследствии от идеи отказались.

"Никто из тех, кто работает и делает взносы в социальные фонды, не хочет, чтобы эти средства шли на содержание тех, кто не желает трудиться", – пояснила парламентарий.

Также Бессараб подчеркнула, что в современном мире ведение домашнего хозяйства хоть и остается трудоемким, но заниматься им стало намного легче благодаря разного рода бытовой технике.

Наши бабушки жили в гораздо более сложных условиях, но все равно работали.
Светлана Бессараб
депутат Госдумы

Парламентарий напомнила, что в России уже действуют всевозможные выплаты для поддержки семей. В этой связи законопроект может стать дублирующей и не добавляющей эффективности мерой, отметила она.

Читайте также


Лукинова Анна

обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика