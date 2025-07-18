"Известия": эксперты предложили закрепить цены базовых продуктов на 3–4 месяца

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили зафиксировать цены на социально значимые товары на 3–4 месяца. Речь идет о мясе, яйцах, молоке и прочих продуктах первой необходимости. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ЦМАКП.

Специалисты отмечают, что добиться заморозки цен можно с помощью долгосрочных соглашений между производителями и потребителями: корпоративных и государственных. Правительству, в свою очередь, следует содействовать заключению этих договоренностей, чтобы снизить инфляцию, которая составила 9,3% на середину июля.

Аналитики подчеркивают, что для эффективной заморозки цен подобные соглашения должны содержать четкие условия и ответственность сторон. Также в них необходимо предусмотреть компенсации для производителей в случае снижения прибыли.

В ЦМАКП считают, что добиться снижения инфляции можно и другими мерами. Среди них ускорение импорта из дружественных стран, снижение пошлин на дефицитные товары и сырье, прямые поставки фермерской продукции в города без посредников, ужесточение потребкредитования, а также поддержка производства с помощью налоговых стимулов и за счет сдерживания тарифов естественных монополий в пределах инфляции.

Данные меры помогут сгладить "ценовые всплески", однако без жесткой денежно-кредитной политики и контроля бюджетных расходов достигнуть устойчивого снижения инфляции не получится, уверены эксперты.

Минсельхоз РФ ранее выступил с предложением зафиксировать цену на яйца в долгосрочных контрактах производителей. Ведомство считает важным, чтобы цена на яйца оставалась сбалансированной, учитывая интересы потребителей и производителей продукции.

По данным ЦБ, в России в период с мая по июнь отмечалось замедление месячного роста потребительских цен. Значительная часть снижения темпов роста цен объясняется охлаждением совокупного спроса под воздействием жесткой денежно-кредитной политики.